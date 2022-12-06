Венгрия заблокировала выделение Киеву 18 млрд евро макрофинансовой европейской помощи в 2023 году

В экономическом комитете Совета ЕС прокомментировали ситуацию как "соглашение минус один". Но не все так просто. Из-за вето Будапешта остальным 26-ти странам - участницам ЕС потребуется разработать новый, более сложный план, чтобы гарантировать Киеву дальнейшую помощь. В Еврокомиссии уточнили, что хотели бы перечислить первые средства уже в январе.