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Венгрия заявила, что не поддастся на шантаж ЕС
Венгрия не поддастся на шантаж и политическое давление со стороны Евросоюза, который пытается заставить ее одобрить финансирование Украины. Об этом заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока в ответ на сообщения о том, что Брюссель готов развязать против Будапешта чуть ли не экономическую войну. Его слова цитирует ТАСС.
"Венгрия не поддастся на шантаж! По сообщениям прессы, в документе, подготовленном брюссельскими бюрократами, утверждается, что если на саммите ЕС 1 февраля не будет принято решение о финансировании Украины, то государства-члены публично заявят, что не могут представить, что Венгрия когда-нибудь получит причитающиеся ей средства из-за неконструктивного поведения венгерского премьер-министра, а также предложат полностью отозвать причитающиеся ей средства", - написал ЯношБока на своей странице в Facebook.
Министр отметил, что эта информация подтверждает то, о чем венгерское правительство уже давно говорит: Брюссель использует доступ к фондам ЕС для оказания политического давления. "Венгрия не увязывает поддержку Украины и доступ к фондам ЕС и не позволит другим делать это. Венгрия продолжит конструктивное участие в переговорах, но не поддастся шантажу", - предупредил он.
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