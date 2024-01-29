Венгрия заявила, что не поддастся на шантаж ЕС

Венгрия не поддастся на шантаж и политическое давление со стороны Евросоюза, который пытается заставить ее одобрить финансирование Украины. Об этом заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока в ответ на сообщения о том, что Брюссель готов развязать против Будапешта чуть ли не экономическую войну. Его слова цитирует ТАСС.

"Венгрия не поддастся на шантаж! По сообщениям прессы, в документе, подготовленном брюссельскими бюрократами, утверждается, что если на саммите ЕС 1 февраля не будет принято решение о финансировании Украины, то государства-члены публично заявят, что не могут представить, что Венгрия когда-нибудь получит причитающиеся ей средства из-за неконструктивного поведения венгерского премьер-министра, а также предложат полностью отозвать причитающиеся ей средства", - написал ЯношБока на своей странице в Facebook.