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Венгрию не интересует, что думают об этом в Вашингтоне и Брюсселе: страна против поставок оружия Киеву

Ультиматум Будапешта. Венгрия пригрозила дальнейшей блокировкой выделения по линии ЕС средств на вооружение Украины. Страна всегда воздерживалась при голосовании о поставках оружия Киеву, но пока крупнейший венгерский банк включен Украиной в список "международных спонсоров войны", будет голосовать против. Как заявил глава венгерского МИД, Будапешт придерживается позиции, что поставки оружия продлевают конфликт. И Венгрию совершенно "не интересует, что думают об этом в Вашингтоне и Брюсселе, поскольку речь идет о венгерских национальных интересах".

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