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Венгры высказались против антироссийских санкций ЕС
Не только правительство Венгрии, но и рядовые граждане разочарованы недальновидной политикой Евросоюза. Обнародованы результаты национальной консультации, в ходе которой 97,5% опрошенных высказались против брюссельских санкций нанефть и выразили несогласие сограничениями, которые касаются поставок газа, тепловыделяющих элементов дляядерных реакторов, а также с санкциями, вызвавшими рост цен напродукты питания. При этом более 97 % респондентов не согласились сограничениями поставок российских угля и древесины.
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