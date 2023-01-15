Не только правительство Венгрии, но и рядовые граждане разочарованы недальновидной политикой Евросоюза. Обнародованы результаты национальной консультации, в ходе которой 97,5% опрошенных высказались против брюссельских санкций нанефть и выразили несогласие сограничениями, которые касаются поставок газа, тепловыделяющих элементов дляядерных реакторов, а также с санкциями, вызвавшими рост цен напродукты питания. При этом более 97 % респондентов не согласились сограничениями поставок российских угля и древесины.