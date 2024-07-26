Вербовочный вояж националистов из украинского батальона "Азов" закончился скандалом

Скандалом закончился вербовочный вояж в Германию националистов из украинского батальона "Азов". Предполагалось, что боевики из этого подразделения проведут встречи с украинцами зарубежья, в ходе которых будут уговаривать их записаться в армию и отправиться на фронт.

Для начала "азовцы" посетили Аушвиц: на одном из боевиков красовалась футболка с высказыванием Гитлера. И после этой выходки активисты левых движений Германии начали массовую антинацистскую кампанию. "Азовцам" пришлось отменить вербовочные мероприятия в Кельне, Бонне, Берлине и других городах. Однако в Вильнюсе и Варшаве вербовочные митинги состоятся.