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Вербовочный вояж националистов из украинского батальона "Азов" закончился скандалом
Скандалом закончился вербовочный вояж в Германию националистов из украинского батальона "Азов". Предполагалось, что боевики из этого подразделения проведут встречи с украинцами зарубежья, в ходе которых будут уговаривать их записаться в армию и отправиться на фронт.
Для начала "азовцы" посетили Аушвиц: на одном из боевиков красовалась футболка с высказыванием Гитлера. И после этой выходки активисты левых движений Германии начали массовую антинацистскую кампанию. "Азовцам" пришлось отменить вербовочные мероприятия в Кельне, Бонне, Берлине и других городах. Однако в Вильнюсе и Варшаве вербовочные митинги состоятся.
Словно бы напутствуя нацистов из "Азова", министр иностранных дел Сикорский заявил, что украинским беженцам в Польше можно создать такие условия существования, что они сами побегут на фронт.
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