Вердикт Суда ЕС: репосты Russia Today теперь могут стать уголовным преступлением

Суд ЕС дал добро на уголовное преследование за репост в соцсетях роликов Russia Today. Такое решение было принято по иску трех немецких граждан, которых пытаются наказать за републикацию видео данного российского телеканала.

Вердикт суда гласит, что вещание RT запрещено на всей территории ЕС и нарушение такого запрета должно караться без жалости - в каких бы формах оно ни происходило. Старушка Фемида явно застряла где-то в далеком прошлом.

Соцсети в той же Европе - в основном американские, а гражданин может находиться в момент репоста где угодно. Каков в таком случае смысл запрета на распространение информации в ЕС? Очевидно, нынешний вердикт рассчитан на то, чтобы стать прецедентом уже после принятия закона о чат-контроле, который как раз сейчас обсуждается в Евросоюзе.

Этот юридический акт введет тотальный контроль над соцсетями и упразднит анонимность пользователя. Вот тогда-то запреты чиновников окончательно станут железобетонными и тотальными, а их нарушение - уголовным преступлением, за которое станет наказывать суд.