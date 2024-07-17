Вереница крупных скандалов в США

Громкий коррупционный скандал в Штатах, точнее, вереница таких скандалов. Там признан виновным в получении взяток сенатор Боб Менендес. Он брал мзду деньгами, золотом, бриллиантами и вообще чем только мог. Менендес был главой Международного комитета высшей палаты парламента, и влияния, чтобы таковым торговать, у него было в достатке. Среди покупателей называют Украину, Армению, Египет, Катар и ряд других стран.



Параллельно слушается и дело конгрессмена Куэльяра. Этот господин обвиняется в том, что получал деньги за лоббистские услуги от вьетнамской диаспоры в США и от представителей Азербайджана. Обоим грозят длительные сроки заключения. Характерно, что они могли бы себе жить-поживать и коррупционного добра наживать, если бы не пренебрегли регистрацией в качестве лоббистов и уплатой налогов. Взятки брать в Штатах тоже следует по закону.