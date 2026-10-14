Верховная рада лишила льгот многих украинцев

Верховная рада Украины лишила льгот работников вредных производств, а также пенсионеров и беременных женщин.

Депутаты отменили для этих работников льготное пенсионное обеспечение, повышенную оплату труда, сокращенную продолжительность рабочего времени и дополнительные оплачиваемые отпуска. Также отменено право на бесплатное лечение в случае производственной травмы. В то же время работодателей освободили от ответственности за создание опасных условий труда.

Что касается беременных женщин и тех, у кого есть дети в возрасте до 3 лет, то закон лишает их права на перевод на более легкую работу, а работодателям разрешает привлекать их к ночным сменам.