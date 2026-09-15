Верховная рада поддержала увольнение генпрокурора Украины

Верховная рада Украины поддержала отставку генпрокурора Руслана Кравченко на фоне масштабного коррупционного скандала и его спешного отъезда за границу.

Кадровому решению предшествовала спецоперация антикоррупционных органов, в ходе которой в ведомстве раскрыли преступную схему по "крышеванию" мошеннических структур.

Перед выездом из страны под видом командировки Кравченко успел подписать обвинительные акты против руководства НАБУ и САП.

Эксперты отмечают, что увольнение чиновника и дальнейшее вмешательство Зеленского в работу прокуратуры вскрывают острую межведомственную войну и глубокий кризис в системе управления Украины.