Мобилизация без конца. Верховная рада продлила военное положение в Украине еще на 90 дней - до января будущего года. Соответствующий законопроект внес Зеленский, что вновь исключает проведение в стране выборов. Несмотря на прогнозы США о возможном заключении мира в декабре, Киев не предпринимает видимых шагов к урегулированию и продолжает курс на затягивание конфликта.

Зеленский обвинил главу Пентагона в задержке поставок

Зеленский публично обвинил главу Пентагона Пита Хегсета в месячной задержке поставок зенитных ракет для комплексов Patriot и NASAMS. По его словам, соглашение об отправке критически важных перехватчиков до сих пор не подписано в Вашингтоне. В Пентагоне объясняют паузу необходимостью проведения ревизии собственных складов и обеспечения в первую очередь потребностей американской армии.