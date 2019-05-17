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Верховная рада лишила Владимира Зеленского возможности распустить парламент
Из коалиции по единогласному решению вышла фракция "Народный фронт". Теперь правительству предстоит сформировать новое большинство - на это, согласно Конституции, дается 30 дней. Если этого не случится, парламент может быть распущен президентом. Однако, как уточнялось ранее, роспуск Рады невозможен менее чем за полгода до запланированных выборов. Таким образом действия "Народного фронта" автоматически блокируют предполагаемый сценарий команды Зеленского.
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