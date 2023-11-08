Верховная рада продлила мобилизацию и военное положение до 24 февраля 2024 года и лишила прифронтовые регионы миллиардов гривен

Ситуация в зоне конфликта на Ближнем Востоке складывается для Украины все более безрадостно. Проблемы с финансированием, которое блокирует американский парламент, заставляют официальный Киев принимать самые отчаянные меры. Верховная рада приняла сразу два важных закона. Один продлил мобилизацию и военное положение до 24 февраля будущего года. Это развязывает властям руки в вопросе принудительного набора рекрутов, также избавляет в этом вопросе от любого контроля. Кроме того, Рада лишила прифронтовые регионы миллиардов гривен. Парламент проголосовал за передачу налогов с солдатских зарплат из местных бюджетов в центральный. Средства собираются потратить на закупку вооружения для армии. Сумма приблизительно 5 миллиардов долларов. Для прифронтовых территорий это означает потерю средств на инфраструктуру и социалку.