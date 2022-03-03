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Верховная рада Украины приняла закон о конфискации российской собственности

Верховная рада Украины приняла закон о конфискации российской собственности. Многие депутаты вообще выступают за национализацию всей российской собственности, в том числе объектов недвижимости, средств и вкладов. Пока ограничились тем, что фактически разрешили открыто грабить русских. В общем, подлили масла в костер мародерства.

Пожизненное заключение за мародерство, диверсии и дезертирство

При этом другим законом назначается пожизненное заключение за преступления против основ национальной безопасности - мародерство, диверсии и дезертирство. За это также будут конфисковывать имущество. Авторство взаимоисключающих документов принадлежит президенту Зеленскому.

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