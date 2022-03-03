Верховная рада Украины приняла закон о конфискации российской собственности. Многие депутаты вообще выступают за национализацию всей российской собственности, в том числе объектов недвижимости, средств и вкладов. Пока ограничились тем, что фактически разрешили открыто грабить русских. В общем, подлили масла в костер мародерства.