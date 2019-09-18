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Верховная рада Украины распустила ЦИК
Полная перезагрузка власти в Украине добралась и до Центральной избирательной комиссии. Верховная рада страны распустила ЦИК, проработавший всего год из 7 положенных. Предшествовало голосованию поданное в парламент президентом Владимиром Зеленским представление о досрочном прекращении полномочий комиссии. В документе отмечается, что ЦИК неоднократно проявляла необъективность в определении сведений в автобиографии кандидатов и политическую предвзятость. Доказательством приводится решение об отказе в регистрации 28 кандидатов в народные депутаты. Однако общественные организации Украины восприняли инициативу Владимира Зеленского в штыки.
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