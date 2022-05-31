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Верховная рада уволила уполномоченную по правам человека в Украине за распространение многочисленных фейков

Украина погрязла во лжи. Настолько, что Верховная рада добровольно уволила уполномоченную по правам человека в Украине Людмилу Денисову за распространение многочисленных фейков, порой извращенного содержания.

В частности, даже украинских депутатов смутила "непонятная концентрация" медийной работы Денисовой на деталях "сексуальных преступлений" и "изнасилованиях детей". Никаких доказательств в подкрепление фиктивных обвинений в адрес российских солдат омбудсмен не приводила и только отвлекала внимание мировых СМИ. А от вопросов организации гуманитарных коридоров и обмена пленными Денисова самоустранялась, предпочитая проводить время в зарубежных поездках.

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