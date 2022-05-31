3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Верховная рада уволила уполномоченную по правам человека в Украине за распространение многочисленных фейков
Украина погрязла во лжи. Настолько, что Верховная рада добровольно уволила уполномоченную по правам человека в Украине Людмилу Денисову за распространение многочисленных фейков, порой извращенного содержания.
В частности, даже украинских депутатов смутила "непонятная концентрация" медийной работы Денисовой на деталях "сексуальных преступлений" и "изнасилованиях детей". Никаких доказательств в подкрепление фиктивных обвинений в адрес российских солдат омбудсмен не приводила и только отвлекала внимание мировых СМИ. А от вопросов организации гуманитарных коридоров и обмена пленными Денисова самоустранялась, предпочитая проводить время в зарубежных поездках.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Антонина Кошель расскажет о самом сокровенном: пути к триумфу, личной драме и звездной команде
Брестской таможне - 85 лет: под ее контролем один из самых напряженных участков границы ЕАЭС
"Время выбрало нас": в 1993 году у молодой Беларуси появились новые проблемы на несколько лет вперед
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все