Верховная рада закрепила в конституции курс на вступление в НАТО и ЕС

Верховная рада утвердила изменения в конституцию Украины, которые закрепляют курс страны на вступление в Евросоюз и НАТО. Теперь закон должен подписать президент Петр Порошенко. Напомним, в декабре 2014 года Рада внесла изменения в два закона и отказалась от внеблокового статуса государства. При этом бывший Генсек НАТО отмечал, что для вступления в альянс Киеву потребуется достигнуть ряда критериев, на выполнение которых уйдет много времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО ближайшие 20 лет.