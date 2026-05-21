Верховный лидер Ирана запретил вывоз обогащенного урана за границу, сообщает Рейтер, ссылаясь на источники. Агентство уточняет, что это свидетельствует об ужесточении позиции Тегерана по одному из главных требований Вашингтона на мирных переговорах - передаче Штатам 400 кг материала.

Согласно данным источников, высшие чиновники Ирана считают, что вывоз урана из страны сделает ее более уязвимой для возможных атак со стороны США и Израиля в будущем. Эксперты, в свою очередь, отмечают: приказ верховного лидера может вызвать серьезное недовольство Трампа и осложнить переговоры.