Верховный суд США заблокировал почтовую инициативу Трампа
Автор:Редакция news.by
Верховный суд Соединенных Штатов заблокировал инициативу администрации Дональда Трампа по ужесточению правил почтового голосования накануне ноябрьских выборов, передает CNN.
Белый дом настаивает, что масштабная реформа необходима для пресечения фальсификаций и злоупотреблений при заочном волеизъявлении. Однако большинство судей сочли недопустимым пересмотр процедур в сжатые сроки, указав на нехватку времени у местных властей.