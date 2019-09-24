Верховный суд: Б. Джонсон незаконно приостановил работу парламента

Верховный суд Великобритании несколько часов назад единогласно принял историческое решение, признав, что премьер-министр Борис Джонсон незаконно отправил парламент на долгий перерыв. По мнению суда, правительство не предъявило никаких разумных обоснований, зачем понадобилось объявлять пророгацию на пять недель, когда нормальная продолжительность - несколько дней. Напомним, оппоненты Джонсона обвиняли его в том, что, остановив работу депутатов, он пытался помешать им заблокировать его план по выходу из ЕС уже 31 октября. Теперь Джонсону и вовсе грозит отставка! А парламент вернется к работе уже в среду.