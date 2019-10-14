Верховный суд Испании вынес приговоры 12 политикам

Их обвиняют в причастности к проведению незаконного референдума о независимости Каталонии и провозглашении независимости местным парламентом в 2017 году. Самый большой срок получил экс заместитель председателя женералитета Ориол Жункерас - 13 лет тюрьмы. Восемь политиков получили сроки от 9 до 12 лет заключения. Еще трое бывших членов правительства Каталонии приговорены к штрафам. Сторонники независимости региона после оглашения решения суда в знак протеста массово вышли на улицы Барселоны, Таррагоны и Жироны. Отметим, экс-президент женералитета Карлес Пучдемон до сих пор скрывается от правосудия за границей.



