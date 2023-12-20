Верховный суд штата Колорадо запретил Трампу участвовать в местных выборах

Верховный суд штата Колорадо запретил Дональду Трампу участвовать в местных предварительных выборах, чтобы выдвинуться в президенты. Основанием названа 14-я поправка к Конституции. Она ограничивает в праве быть избранными тех, кто, "занимая должность, участвовал в мятеже или восстании против США". Имеется в виду штурм Капитолия 6 января 2021 года. Решение суда не вступит в силу до 4 января. В штабе Трампа назвали вердикт ошибочным и заявили о намерении немедленно обжаловать его в Верховном суде США.