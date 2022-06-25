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Верховный суд США отменил право на аборт - по всей стране прошли митинги

Когда свобода выбора женщин неконституциональна. Верховный суд США отменил по всей стране право на аборт. Новость вызвала волну митингов, которые быстро пресекались полицией. В Финиксе полиция стреляла по протестующим слезоточивым газом прямо из окон Капитолия.

Сообщается, что протестующие жгут государственные флаги и устраивают акции насилия. Полицейский ответ не заставляет себя ждать. Столкновения происходили также в Лос-Анджелесе, Вашингтоне, Нью-Йорке, Бостоне, Филадельфии, Сиэтле.

Спустя несколько часов после решения Верховного суда запрет на аборты вступил в шести штатах. В Кентукки, Луизиане, Миссури, Южной Дакоте теперь запрещено прерывать беременность, даже если она произошла в результате изнасилования. На очереди, по данным экспертов, еще 7 штатов. Сообщается, что некоторые врачи, которые опасаются уголовного преследования за оказание услуги, уже сейчас прекращают свою работу. Фонд ООН по народонаселению сообщает, что подобные меры приведут к росту числа небезопасных абортов.

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