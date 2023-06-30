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Верховный суд США принял решение, которое раскололо Америку
Вердикт Верховного суда США объявил вне закона позитивную расовую дискриминацию при поступлении в вузы. Инициаторами иска были представители азиатской общины. По статистике, именно они больше других этнических групп страдают от официального расизма: при подаче документов в университет азиат имел вчетверо меньше шансов поступить, чем афроамериканец, и втрое меньше, чем латинос. Даже для белого вероятность поступить была несколько больше, чем для выходца из Китая или с Филиппин. Афроамериканские организации уже выступили с протестом - они считают, что имеют право на воздаяние за столетия рабства. Государственный расизм в США проявляется не только в сфере высшего образования. Позитивная дискриминация применяется также при приеме или увольнении с работы. Главными обладателями всех социальных преимуществ в Штатах являются представители ЛГБТ.
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