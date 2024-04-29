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Верховный суд Украины начал производство по делу о незаконном отказе от назначения выборов президента
Верховный суд Украины начал производство по делу о незаконном отказе от назначения выборов президента страны. Заявление подал житель Чернигова: он требует признать действия, а, вернее, бездействие парламента незаконным. Верховный суд уже потребовал от Рады разъяснений.
Конфликт чреват для Украины политическим кризисом: Конституция требовала до 31 марта провести выборы президента, а 20 мая нового главу государства должны были привести к присяге. В реальности страной уже сейчас правит лидер сомнительной легитимности: 21 мая он станет просто нелегитимен.
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