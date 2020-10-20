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Вернуть частичку весны решили в Таиланде

В провинции Накхонратчасима высадили искусственные деревья сакуры. Теперь трехсотметровая аллея круглый год будет радовать розовым цветением всех проходящих рядом людей. По задумке властей страны, это привлечет еще больше туристов.

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