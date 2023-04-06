Запад продолжает открыто демонстрировать захватнические амбиции. Вернуть Речь Посполитую призвали авторы статьи в журнале Foreign Policy. Аргументируют это наличием общих интересов Польши и Украины, т.е. противостоянием России. Для ЕС и США этот союз (куда, кстати, авторы включают и западные земли Беларуси) стал бы постоянной защитой восточного фланга Европы. Как следует из материала, такое объединение вполне могло бы превратить Украину в стабильную, процветающую и сильную страну, которая сможет держать Россию в страхе - то, что остро отвечает интересам Варшавы. Брюссель, Берлин и Париж уже обязались расширить ЕС, предоставив Украине статус кандидата. Явный политический союз Польши и Украины сделает невозможным отложить это обещание. Особую роль издание при этом отводит руководству США, отмечая "хроническую беспомощность" старой Европы. В пользу своего плана автор статьи упоминает и тот факт, что в Польше сейчас проживают свыше 3 миллионов украинцев, и связи между двумя странами укрепляются с каждым днем.