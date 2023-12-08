Вероятность сильного землетрясения в районе Стамбула в любой момент составляет 47 % - сейсмолог

Гёрюр отметил, что вероятность возникновения мощного землетрясения в районе Мраморного моря, где проходит линия тектонического разлома, очень высока. Ученый подчеркнул, что если разлом тектонической плиты случится в районе Кумбургаз в Мраморном море, то магнитуда землетрясения будет 7,2, а если в районе Принцевых островов, то магнитуда составит 7. Кроме того, если разлом случится одновременно, то можно ожидать землетрясение магнитудой 7,5, сообщил Гёрюр.

