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Вероятность сильного землетрясения в районе Стамбула в любой момент составляет 47 % - сейсмолог
Вероятность сильного землетрясения в районе Стамбула в любой момент составляет 47 %. Об этом завила турецкий сейсмолог Наджи Гёрюр, сообщает ТАСС.
По ее словам, является очень высоким показателем риска.
Гёрюр отметил, что вероятность возникновения мощного землетрясения в районе Мраморного моря, где проходит линия тектонического разлома, очень высока. Ученый подчеркнул, что если разлом тектонической плиты случится в районе Кумбургаз в Мраморном море, то магнитуда землетрясения будет 7,2, а если в районе Принцевых островов, то магнитуда составит 7. Кроме того, если разлом случится одновременно, то можно ожидать землетрясение магнитудой 7,5, сообщил Гёрюр.
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