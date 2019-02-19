Вероятной причиной смерти Карла Лагерфельда стал рак поджелудочной железы

Вероятной причиной смерти французского модельера Карла Лагерфельда стал рак поджелудочной железы. Об этом, ссылаясь на источники в больнице, пишут французские СМИ. Напомним, кутюрье скончался в Париже сегодня на 86-м году жизни. В последнее время он сильно болел и был очень слаб. В январе дизайнер впервые за все 70 лет работы в фэшн-индустрии не вышел на поклон в конце показа. Мир моды погружен в траур. Кутюрье и директор модного дома "Шанель" являлся законодателем трендов. Именно Лагерфельд, например, ввел моду на мини-юбки, а затем на юбки-шорты. За вклад в культуру и искусство кутюрье был удостоен ордена Почетного легиона.

