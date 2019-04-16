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Версия предумышленного поджога Нотр-Дама исключена

Следователи Парижа выясняют, кто именно находился в районе реставрационных работ в день пожара в соборе Парижской Богоматери. Часть рабочих уже опрошена. Из Нотр-Дама удалось спасти часть реликвий, в том числе терновый венец. Обошлось и без жертв, но зданию нанесен значительный ущерб – потеряны шпиль, кровля и часть витражей.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что Нотр-Дам будет восстановлен. Богатейшие семьи страны уже объявили о выделении 300 миллионов евро. Власти Парижа решили созвать международную конференцию доноров. Выделить гранты на восстановление собора обещали Еврокомиссия, ЮНЕСКО, азиатские страны.

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