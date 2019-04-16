Версия предумышленного поджога Нотр-Дама исключена

Следователи Парижа выясняют, кто именно находился в районе реставрационных работ в день пожара в соборе Парижской Богоматери. Часть рабочих уже опрошена. Из Нотр-Дама удалось спасти часть реликвий, в том числе терновый венец. Обошлось и без жертв, но зданию нанесен значительный ущерб – потеряны шпиль, кровля и часть витражей.