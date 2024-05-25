Вертолет премьер-министра Армении совершил экстренную посадку

Вертолет премьер-министра Армении Никола Пашиняна совершил экстренную посадку из-за плохих погодных условий, пишет БЕЛТА.



Премьер-министр написал о вынужденной посадке вертолета в своем аккаунте в соцсетях.



По словам Никола Пашиняна вертолет совершил внеплановую посадку в Ванадзоре. Причиной стали погодные условия. Также он обозначил, что продолжил поездку на автомобиле.