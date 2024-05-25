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Вертолет премьер-министра Армении совершил экстренную посадку
Вертолет премьер-министра Армении Никола Пашиняна совершил экстренную посадку из-за плохих погодных условий, пишет БЕЛТА.
Премьер-министр написал о вынужденной посадке вертолета в своем аккаунте в соцсетях.
По словам Никола Пашиняна вертолет совершил внеплановую посадку в Ванадзоре. Причиной стали погодные условия. Также он обозначил, что продолжил поездку на автомобиле.
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