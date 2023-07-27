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Вертолет с пассажирами разбился на Алтае, на борту был белорус

Российские следователи устанавливают обстоятельства крушения вертолета Ми-8 на Алтае. По данным СМИ, туристы возвращались с экскурсии на гору Белуха. На судне было 16 человек. Шесть погибли, девять пострадали. Одному помощь не понадобилась. Среди людей на борту был и белорус. Наше посольство в России уточняет обстоятельства трагедии и состояние его здоровья. Дипломаты готовы оказать необходимое консульско-правовое содействие. В Сети появилось видео с моментом трагедии.

При посадке воздушное судно повредило линию электропередачи, упало и загорелось. В результате катастрофы без света остались села Тюгур и Кучерла. Авиационные службы сообщили, что к крушению вертолета могла привести ошибка пилотов при посадке.

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