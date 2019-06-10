ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Вертолет врезался в крышу небоскреба в Нью-Йорке

Срочные новости приходят в эти минуты из Нью-Йорка. Вертолет совершил жесткую посадку на Седьмой авеню на Манхэттене и врезался в крышу небоскреба. Проводится эвакуация здания. О пострадавших пока не сообщается.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все