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Вертолет Южной Кореи потерпел крушение в Японском море

На борту воздушного судна находились пять членов экипажа, раненый рыбак и его компаньон. Все семь человек пропали без вести. На месте ЧП развернулась поисково-спасательная операция. В ней участвуют несколько десятков военных кораблей и вертолеты.

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