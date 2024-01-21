"Весь польский народ был обманут" - что происходит в Польше после выборов

Честная конкуренция и политика добрососедства с взаимовыгодной торговлей - это не о сегодняшней Польше. Паны дерутся, под шумок продолжая агрессивную политику в отношении своих восточных соседей. Польские анти-Беларусь и анти-Россия с приходом правительства Туска никуда не делись. Варшава все так же продолжает наращивать военные силы под предлогом опасности, исходящей от Минска и Москвы, не чураясь при этом призывать на помощь даже военный контингент еще вчерашнего недруга - Берлина.

"Гиена Европы" всеми силами демонизирует наши народы, а со всеми несогласными поступает, как умеет, - репрессивный инструментарий, разработанный еще при "ПиС", активно идет в ход как в отношении тех, кто смеет выступать против единственно верной политики страны и призывать к миру, так и тех, кто еще вчера заседал во властных кабинетах под крылом Моравецкого. Демонстрирует Польша и небывалые успехи в борьбе с собственной историей. Все, что может напомнить о некогда тесных связях с советским прошлым, идет под снос. О нынешней политике Польши рассказал Евгений Белоусов.

С приходом к власти старого-нового Туска в Польше мало что меняется. Под новой проевропейской оберткой остается все та же страна с непомерными амбициями в вопросе возрождения некогда великой Речи Посполитой. Одних коррумпированных чиновников меняют на других, под видом освобождения СМИ от гнета "писовцев" просто насаждают свою идеологию, которая, как и прошлая, заключается в порицании всего старого и восхвалении нового. В общем, меняются лица, но не суть "гиены Европы". И пока паны показушно делят сферы влияния, простые поляки смотрят на все происходящее с открытыми ртами, все дальше отдаляясь друг от друга.

"Что должно измениться, так это то, что разделения должны исчезнуть, потому что общество ужасно разделено, особенно внутри семей. Пожилые люди, люди среднего возраста, самые молодые - это совершенно разные мировоззрения", - говорит житель Польши.

Поляки ждали парламентских выборов с нетерпением и искренне верили, что с падением режима правящей партии наступят светлые дни и единство нации. Но судя по тому, что происходит сейчас, приближать всенародный праздник никто не спешит - одна диктатура меняется на другую.

"Весь польский народ был обманут им. Туск демонтирует Польшу, демонтирует снизу, он совершил нападение на свободные СМИ, он закрыл государственные СМИ, он терроризирует людей", - высказывает мнение полячка.

В общем, в этих словах заложена вся суть перемен, точнее их отсутствия. Туск и Ко занимаются ровно тем, что делал Моравецкий, активно используя арсенал, оставленный уложенными на лопатки "писовцами". Например, военную угрозу со стороны России и Беларуси.

Это некая демагогия с польской стороны. Мы прекрасно понимаем, что в действительности никаких рисков для Польши нет, никакой агрессии со стороны Беларуси и России в отношении Польши, очевидно, не готовится. Но польские власти сейчас заинтересованы в нагнетании истерии. Дмитрий Буневич, советник директора Российского института стратегических исследований

Планы о создании мощнейшей армии в Европе тоже никто не отменял. Активно закупаются новейшие виды военной техники: самолеты, подводные лодки, танки, гаубицы и так далее. 200 млрд долларов польское правительство взяло в долг у южнокорейского банка. Потом попросило еще 340 млрд. Вложи такие деньги в мирное русло - народ тебя на руках носить будет и памятники ставить, но нет. Помнится, на пике военной истерии появлялись сообщения, что поляки массово бегут в Германию, скрываясь от будущей мобилизации, - тогда граница с немцами выглядела перегруженной.

Сейчас власти учли свои ошибки и неожиданно для всех законодательство об обязательном призыве ужесточили. Чтобы неповадно было. Теперь если подлежащий призыву гражданин будет уклоняться от службы во время войны или всеобщей мобилизации, ему грозит не менее пяти лет лишения свободы. А если в повестке будет пометка "немедленно", человеку дается шесть часов, чтобы явиться в военкомат. Плюс Варшава намедни заявила, что согласна на дислокацию войск бундестага на территории республики вдобавок к 10 тыс. американских солдат, которые уже расквартированы в стране. Берлин, у которого на свою армию-то денег нет, естественно, никто не спрашивал - все по указке Вашингтона.





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Конечно, с такими планами официальной Варшавы многие не согласятся. Но и на это найдется решение – репрессии. В наследство от "ПиС" новому правительству остались закон о люстрации, цельная комиссия о "влиянии России" плюс судебная реформа - в общем, все рычаги правосудия теперь в руках у Туска. За примером здесь далеко ходить не нужно - арест бывших депутатов Сейма Каминьского и Восника, плюс недавняя посадка откровенного коррупционера - экс-замглавы МИД Петера Вавжика. Хотя первые два для диктатора Дуды хотя бы будут политическим инструментом, все же титул "политвязней" никого еще не оставлял равнодушным.

Они были осуждены за службу польскому государству, за преследование коррупции. Как мы знаем, господа депутаты Мариуш Каминьский и Мацей Восник были заключены в тюрьму в последние дни. Они являются первыми в Польше, я не сомневаюсь в этом, с 1989 года политзаключенными. Анджей Дуда, польский диктатор

Кидают за краты не только политических оппонентов, но и общественных деятелей, чья позиция идет вразрез с официальной. На днях за инакомыслие (читай: критику властей) вновь судили польского активиста Войцеха Ольшанского. С апреля прошлого года он сидит в польских застенках. Ольшанский - польский актер, режиссер исторических постановок, общественный деятель, блогер. Отстаивает историческую правду, выступает за национальные интересы и выход Польши из ЕС. Сторонник союза с Россией и политики Александра Лукашенко. Считает Штаты злейшим врагом. В общем, слишком правдивый активист, который называет все происходящее своими именами. Например, так он говорил об экстремисте и отъявленном предателе Беларуси.

Что за предатель. Холодный, циничный. Уже научился жить за чужой счет. И что он может сказать, этот 23-летний. Войцех Ольшанский, общественный деятель (Польша)

Однако такая искренность и откровенность крайне неудобна властям Польши, а потому публичной расправы Ольшанскому было не избежать. Против правдоруба сейчас проводится порядка 25 судебных процессов. Польские власти намерены надолго вывести из игры настоящего патриота, следуя беспощадному принципу: был бы человек, а статья найдется.

В пропаганде в пользу Беларуси и России обвиняют и память. Неудобные страницы истории не просто забыли, а вырвали с корнем. 18 января столица Польши могла бы отмечать 79-годовщину освобождения от нацистов, но не стала. Этого праздника больше нет. Как нет и большинства советских монументов - из 561 памятника красноармейцам в стране осталось не больше сотни. Они также будут стерты с лица земли.

Видимо, польские власти так ненавидят свою страну, что запросто готовы отказаться от своей же истории, не понимая, что без нее никогда не будет будущего. В отличие от западных соседей белорусы помнят и ценят свое прошлое. На днях в Минске открылась уникальная фотовыставка, в основе которой архивные кадры БЕЛТА. На снимках только реальные события и эмоции жителей Синеокой. Это художественный анализ последних трех десятилетий истории нашего суверенного государства. Всего 17 плакатов, 17 размышлений о двух абсолютно разных параллельных мирах - созидания и развития, разрушения и деградации.

Перед глазами куда более чудовищные примеры такой деструкции. Имею в виду Украину, Армению и то, что сегодня происходит в соседней Польше. Эта выставка показывает, что этот параллельный потусторонний мир мог бы появиться и в мире нашем. Эта выставка в очередной раз отвечает на вопрос, что было бы, если бы в 2020 году мятеж и переворот состоялись и если бы то поступательное, суверенное, последовательное движение вперед было бы остановлено, и наша страна, экономика, культура были бы отброшены назад. Андрей Кривошеев, председатель правления Белорусского союза журналистов, гендиректор агентства "Минск-новости"