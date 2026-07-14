"Веселящий газ" превращает европейские курорты в наркопритоны

Европу стремительно накрывает новая эпидемия наркомании, перед которой местные власти оказались абсолютно бессильны.

Пустые баллоны из-под закиси азота, так называемого веселящего газа, все чаще находят на улицах европейских городов. Мэр Ниццы бьет тревогу: повальное увлечение молодежи токсичным газом стало настоящим бедствием для здравоохранения.

На Ибице токсичные емкости сотнями усеивают парковки, тротуары и пляжи. Наркоманов замечают и в общественных местах Уэльса. А в бельгийском Льеже накануне задержали одного из наркоторговцев - у мужчины изъяли 34 баллона.