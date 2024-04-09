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Весенний паводок затронул 39 регионов России, а в 10 регионах Казахстана введен режим ЧС
Ситуация с паводками в России остается сложной. Стихия затронула 39 регионов. Больше всего пострадала Оренбургская область. В регионе действует режим ЧС федерального уровня.
Уровень воды в Урале 9 апреля резко поднялся почти до 10 м. В Оренбурге включили сирены с призывом эвакуироваться. В городе и в пригороде затоплены более 2 тыс. участков и свыше 1,5 тыс. домов. При этом пик наводнения ожидают 10 апреля. Неблагоприятную обстановку прогнозируют и в Курганской области. Под угрозой затопления 62 населенных пункта и местный аэропорт. В опасной зоне может оказаться более 19 тыс. человек. Идет превентивная эвакуация населения.
Рекордные паводки переживает и Казахстан. В 10 регионах действует режим чрезвычайной ситуации. Подтоплено более 5,5 тыс. домов и строений. Эвакуированы уже более 85 тыс. человек (почти 30 тыс. из них - дети). Кроме того, вода в Казахстане подтопила 8 скотомогильников и 14 захоронений с сибирской язвой. Теперь под угрозой заражения находится все поголовье скота рядом с этой территорией. Сложная паводковая обстановка в приграничных регионах России и Казахстана стала одной из тем, которую обсудили лидеры двух стран, и поручили правительствам укреплять взаимодействие в борьбе с природной стихией.
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