Вестминстерский дворец в Лондоне находится в аварийном состоянии

В Британии задумались об опасностях, которые угрожают старинным зданиям. В аварийном состоянии находится Вестминстерский дворец, где заседает парламент. Недавно собрание нижней палаты было прервано из-за того, что с потолка хлынула вода. А капремонт здания начнется только через шесть лет. Масштабная реконструкция ведется и в здании лондонской резиденции королевы, причем Елизавета Вторая продолжает жить в Букингемском дворце и выполнять свои обязанности в обычном режиме.