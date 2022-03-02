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Ветеран националистического батальона назначен губернатором Одесской области
В Украину забрасываются первые иностранные наемники. Они прибывают для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Зеленский назначает полковника Максима Марченко новым губернатором Одесской военно-гражданской администрации. Марченко - бывший командир 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар". В 2017 году он был назначен заместителем командира 92-й отдельной механизированной бригады, а после - командиром 28-й механизированной бригады.
В России Марченко проходит подозреваемым по уголовным делам о преступлениях украинских силовиков в Донбассе. А из 11-го отчета Управления верховного комиссара ООН следует, что, по данным на 25 июня 2015 года, в отношении преступлений батальона "Айдар", включая похищения людей и жестокое обращение, открыто 110 уголовных дел.
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