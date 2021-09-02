А. Лукашенко поздравил президента Вьетнама с Днем независимости

Один из главных праздников отмечают сегодня вьетнамцы. 2 сентября 1945-го Хо Ши Мин провозгласил в своей речи независимость Вьетнама и обнародовал Декларацию независимости. В этот день по всей стране проходят памятные и праздничные мероприятия, вспоминают и чтят тех, кто отдал свои жизни за свободу Вьетнама. С национальным праздником Президента Социалистической Республики Нгуен Суан Фука поздравил Александр Лукашенко. Президент Беларуси обратил внимание на то, что между Минском и Ханоем сложились отношения настоящей дружбы и доверия, которые неподвластны внешнеполитической конъюнктуре.





