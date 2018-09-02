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Вьетнам сегодня, в День независимости, чтит память тех, кто отдал свою жизнь в борьбе за свободу

К памятникам и мемориалам в стране возлагают цветы. По всей республике также проходят народные гуляния. С национальным праздником Президента Вьетнама Чан Дай Куанга и генерального секретаря ЦК Компартии Нгуен Фу Чонга поздравил Глава белорусского государства Александр Лукашенко.

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