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Вьетнам во власти мощного паводка

В центральной части страны не прекращаются проливные дожди. Их в регион принес тайфун "Кайжики". Затопленными оказались 15 тысяч жилых домов. Эвакуированы 4 тысячи человек. Есть жертвы. Существует высокая вероятность схода оползней.

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