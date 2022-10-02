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Ветряные мельницы и гидроэлектростанции не спасут Европу от энергокризиса

Погода играет против Европы, и без того охваченной энергокризисом. Синоптики прогнозируют: будет холодно, безветренно и сухо.

В ноябре и декабре западной Европе предстоит пережить особо низкие температуры, информирует "Файнэншл Таймс".

Также ожидается меньше ветров и осадков. Это нанесет серьезный удар по возобновляемым источникам энергии (ветряным мельницам и гидроэлектростанциям). За их счет согреться не получится. Положение европейцев в ситуации отсутствия российского газа серьезно обостряется.

Фото: pixabay.com

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