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Вейпинг угрожает американским подросткам
В США количество старшеклассников, пользующихся электронными сигаретами, выросло на треть за минувший год. По данным Института по злоупотреблению наркотиками, подобного годового скачка не фиксировали ни разу за 46 лет проведения исследований. По мнению ученых, вейпинг способствует переходу на настоящий табак. Эксперты требуют от Штатов срочных мер, которые бы ограничили оборот электронных сигарет в онлайн-магазинах и усложнили доступ к ним подростков.
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