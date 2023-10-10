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Везение и хорошая реакция спасли жизнь шоферу из Китая

Мужчина делал ремонт своего самосвала под поднятым кузовом. Вдруг сломался механизм и несколько тонн металла стали плавно опускаться на водителя. Он вовремя заметил опасность и успел выскочить до того момента, как кузов стал в исходное положение.

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