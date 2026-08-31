VI Всемирные игры кочевников стартовали в Бишкеке грандиозным шоу

В Бишкеке стартовали VI Всемирные игры кочевников. Яркий старт - официальная церемония открытия Всемирных игр кочевников. Это крупное международное спортивно-культурное событие, которое впервые состоялось в 2014 году, его часто называют "Олимпиадой степей".

Форум этого года обещает стать самым масштабным.

Церемония открытия началась в 20:00 по местному времени. Это стало настоящим шоу с выступлениями звезд эстрады, причем не только местных, но и зарубежных. Хедлайнером стала Николь Шерзингер, бывшая солистка группы Pussycat Dolls.

Также зрителей ожидало масштабное театрализованное шоу - грандиозное представление, посвященное истории, философии и духовному наследию кочевой цивилизации. С использованием современных технологий были показаны сцены, отражающие мировоззрение кочевников.

Парад стран-участников. Традиционное торжественное шествие делегаций всех стран-участников стало апогеем шоу.

Беларусь представляют 9 спортсменов в трех дисциплинах

Нашу страну на Играх представляют 9 спортсменов, которые выступят в 3 дисциплинах: борьбе, армрестлинге и самбо.

В церемонии открытия принял участие Александр Лукашенко

В церемонии открытия приняли участие лидеры стран, прибывшие на саммит ШОС, в том числе Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Журналисты за официальной церемонией открытия следят из пресс-центра.

Планируется, что всего Всемирные игры кочевников будет освещать около тысячи корреспондентов со всего мира, причем 250 из них - иностранные СМИ.

Факт Участие в Играх примут около 3 тыс. спортсменов

В 2026 году ожидается рекордное число участников - около 3 тыс. спортсменов из 112 стран (в первых Играх в 2014 году было 583 участника из 19 стран). Впервые участвуют Австралия и Египет.

Разыгрывают медали в 43 дисциплинах по 9 категориям. Среди них конные игры и национальные виды спорта.

Пройдут научные конференции, этнофестивали, ярмарки ремесел, а также Международный фестиваль этнической музыки "Эхо кочевников".

Сама церемония стала первым крупным событием на новом стадионе, построенном за 3 года. Его архитектура стилизована под кыргызскую юрту. Чаша вмещает 51 тыс. Это сделало стадион самым большим в Центральной Азии.