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Victoria's Secret отменяет шоу впервые за 25 лет
В компании подсчитали, что шоу никак не влияет на продажи продукции, следовательно, затраты не окупаются. Но обещают поставить что-то «похожее по величине на показ мод» в этом предновогоднем сезоне.
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