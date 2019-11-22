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Victoria's Secret отменяет шоу впервые за 25 лет

Victoria's Secret отменяет шоу впервые за 25 лет

В компании подсчитали, что шоу никак не влияет на продажи продукции, следовательно, затраты не окупаются. Но обещают поставить что-то «похожее по величине на показ мод» в этом предновогоднем сезоне.

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