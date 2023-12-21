Видео из TikTok: бесстрашная курица сражалась за теплое место и выгнала собаку из будки

За теплое место нужно сражаться! Такой мотивацией заряжает один из роликов, опубликованный в TikTok. Курица атаковала собаку до тех пор, пока та не сдалась и не уступила ей место в будке. Причем перевес был явно не на стороне наседки. Но своими постоянными атаками и хитростью (птица пряталась каждый раз перед нападением под будкой) она добилась успеха. Несмотря на контратаки, псу все-таки пришлось сдаться и как побежденному уступить место в будке своей сопернице.