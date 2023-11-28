Видео необычного падения человека на скутере завирусилось в интернете

Невнимательность мотоциклиста или ловушка для байкера? В интернете появилось видео необычного падения человека на скутере. На записи видно, как мужчина едет по прямой и не замечает перед собой натянутую веревку. В итоге это обернулось для него падением, а для автора ролика эффектным контентом.