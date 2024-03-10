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Видео с падениями и ошибками Байдена выпустила команда Трампа
Команда Дональда Трампа выпустила шуточное видео с падениями и ошибками Джо Байдена под названием "Немолодой парень". Предвыборный штаб республиканца опубликовал ролик в ответ на видео демократа, который Байден начал со слов о своем преклонном возрасте.
Ранее психиатр Кэрол Либерман из Калифорнии заявила, что во время обращения к конгрессу Байден вел себя странно. По ее мнению, необычная агрессия и жестикуляция политика во время выступления могла быть вызвана действием медицинских препаратов, чтобы скрыть деменцию.
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