Видео с падениями и ошибками Байдена выпустила команда Трампа

Команда Дональда Трампа выпустила шуточное видео с падениями и ошибками Джо Байдена под названием "Немолодой парень". Предвыборный штаб республиканца опубликовал ролик в ответ на видео демократа, который Байден начал со слов о своем преклонном возрасте.

Ранее психиатр Кэрол Либерман из Калифорнии заявила, что во время обращения к конгрессу Байден вел себя странно. По ее мнению, необычная агрессия и жестикуляция политика во время выступления могла быть вызвана действием медицинских препаратов, чтобы скрыть деменцию.