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Видеокадры разрушительного торнадо пришли сегодня из Китая

Стихия обрушилась на северо-восточную китайскую провинцию Ляонин. Диаметр воронки смерча - более сотни метров. Вихрь поднимал в воздух деревья, машины и даже небольшие здания. Жертвами стихии стали по меньшей мере 6 человек, пострадали около 200. Под завалами остается множество людей.

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