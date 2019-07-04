Видеокадры разрушительного торнадо пришли сегодня из Китая

Стихия обрушилась на северо-восточную китайскую провинцию Ляонин. Диаметр воронки смерча - более сотни метров. Вихрь поднимал в воздух деревья, машины и даже небольшие здания. Жертвами стихии стали по меньшей мере 6 человек, пострадали около 200. Под завалами остается множество людей.